Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Town 8.35, Khai Sơn Town, Khai Sơn City, đường Lý Sơn, P.Thượng Thanh, Long Biên, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm nhận thị trường, kênh bán hàng và nhóm đối tượng khách hàng được giao, tập trung vào các sản phẩm trà, cà phê và nguyên liệu pha chế trong ngành F&B như: nhà hàng, quán cà phê, chuỗi trà sữa, khách sạn, đại lý phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và đồ uống pha chế;
Đảm bảo đạt KPIs, doanh số được giao theo tháng, năm
Nắm rõ chuyên môn, chính sách bán hàng, sản phẩm và phổ biến tới KH lẻ để thực hiện hoạt động: Tư vấn, Demo, Báo giá, thiết lập đơn hàng... (được training);
Giới thiệu thông tin, lợi ích sản phẩm/dịch vụ và tư vấn, thuyết phục mua hàng (được training);
Tiếp nhận các đánh giá, khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để tối ưu mức độ hài lòng về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu;
Tham gia cùng team tổ chức các sự kiện Workshop/ Event/ Sampling;
Làm báo cáo định kỳ (ngày,tháng) gửi cho Quản lý/ BOD theo mẫu và qua nhóm báo cáo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sale lĩnh vực F&B là một lợi thế (Trường hợp ứng viên từ các ngành khác (Bất động sản, Ô tô...)
Cần xác định rõ định hướng nghề nghiệp, cam kết gắn bó lâu dài và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng thực phẩm – đồ uống (F&B);)
Giới tính: Nam, Tuổi: 22-27
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm để thực hiện chiến dịch kinh doanh hiệu quả;
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động làm việc, chịu áp lực công việc cũng như doanh số, nhiệt tình, trung thực, năng động, sáng tạo, có sự đam mê và quyết tâm trong kinh doanh...
Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt với khách hàng, khả năng thuyết phục cao;
Có phương tiện đi lại và máy tính cá nhân là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI dao động từ 10 – 15 triệu VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và hiệu quả kinh doanh;
Lương cứng cố định, không phụ thuộc doanh số;
Mức lương cụ thể sẽ được thỏa thuận trực tiếp trong buổi phỏng vấn, căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm;
Thưởng KPI, thưởng theo doanh số và mức độ hoàn thành target hàng tháng;
Lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh và chính sách từng năm của công ty;
Thưởng thâm niên đối với nhân sự gắn bó từ 1 năm trở lên;
Có cơ hội ký hợp đồng chính thức trước thời hạn thử việc nếu thể hiện tốt;
Được đào tạo bài bản về sản phẩm trà, cà phê, nguyên liệu pha chế và kiến thức ngành F&B;
Đào tạo kỹ năng kinh doanh thực chiến: tư vấn, demo, thuyết phục, chăm sóc khách hàng;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng;
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi chính thức làm nhân viên;
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo chính sách công ty;
Tham gia hoạt động du lịch, teambuilding hằng năm (trong nước hoặc nước ngoài tùy theo tình hình kinh doanh của công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32 Tiền Giang phường 2 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

