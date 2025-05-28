Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN VŨ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41F/14 Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận yêu cầu báo giá, xử lý báo giá, đơn hàng cho Khách
- Xử lý đơn hàng, hợp đồng cho khách
- Báo cáo kết quả kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Nam
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điện tự động hóa,..
- Có khả năng chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, yêu thích công việc bán hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + KPI+ phụ cấp
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Thời gian làm việc: Từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 , Thứ 7 nghỉ xen kẽ
- Phúc lợi khác: Theo luật lao động và nội quy công ty - Đầy đủ chế độ theo LLĐ: BHXH, BHYT, BHTN
- Tháng lương 13, thưởng Lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật, thai sản, tang chế, du lịch
thường niên, teambuilding, tiệc tất niên - tân niên,...
- Hưởng đầy đủ lương không bị trừ lương nếu không đạt chỉ tiêu. - Chính sách công ty đối với nhân viên chính thức:
Hổ trợ cơm trưa:
Hổ trợ điện thoại:
960.000/ tháng
200.000/tháng
Hổ trợ chi phí đi lại: 200.000/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN VŨ
