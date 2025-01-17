Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINMEDIC
- Hà Nội: 8 đến 12tr + hoa hồng 2. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước 3. Được hỗ trợ chi phí xăng xe, đi lại, điện thoại 4. Được hưởng mức lương, thưởng theo quy định của công ty, dựa trên kết quả kinh doanh 5. Được học tập và làm việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 6. Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kiến thức chuyên môn 7. Được đào tạo về các kỹ năng liên quan tới công việc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Tiếp cận bán hàng và hỗ trợ chuyên môn các khách hàng do công ty chỉ định
2. Chủ động tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng
3. Nghiên cứu đối thủ và thị trường
4. Lên kế hoạch kinh doanh
5. Giới thiệu, tư vấn sản phẩm
6. Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
7. Hoàn thiện các thủ tục mua bán với khách hàng
8. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng
9. Hoàn thành mục tiêu kính doanh được giao
10. Báo cáo hiệu quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm
11. Một số công việc liên quan khác
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm làm việc (không yêu cầu)
3. Tốt nghiệp cử nhân, cử nhân khúc xạ, dược sĩ, kỹ sư...
4. Có yêu cầu đi công tác ngắn ngày - có
5. Kỹ năng giao tiếp
6. Kỹ năng lắng nghe
7. Kỹ năng thuyết trình
8. Kỹ năng nhận biết khách hàng tiềm năng
9. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
10. Kỹ năng quản lý thời gian
11. Kỹ năng giải quyết vấn đề
12. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINMEDIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI