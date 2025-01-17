Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sportday, 8/3, 20/10,.....

- Nghỉ phép năm

- Tham gia CLB thể thao cùng công ty, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Quản lý phân phối mỹ phẩm cao cấp trong khu vực được giao
- Lên kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm
- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, và khi có yêu cầu
- Báo cáo cho Trưởng phòng kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên
- Kinh nghiệm bán hàng mỹ phẩm kênh Shop hoặc hàng tiêu dùng, thẩm mỹ viện, spa
- Ưu tiên ngoại hình khá. Ưu tiên độ tuổi từ 24 đến 30.
- Nhanh nhẹn, vui vẻ, giao tiếp tốt.
- Trung thực, trách nhiệm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.
- Sẵn sàng đi công tác dài ngày.
- Nhạy bén với thị trường, khách hàng.
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43D/44 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

