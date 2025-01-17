Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sportday, 8/3, 20/10,..... - Nghỉ phép năm - Tham gia CLB thể thao cùng công ty, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Quản lý phân phối mỹ phẩm cao cấp trong khu vực được giao

- Lên kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm

- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, và khi có yêu cầu

- Báo cáo cho Trưởng phòng kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên

- Kinh nghiệm bán hàng mỹ phẩm kênh Shop hoặc hàng tiêu dùng, thẩm mỹ viện, spa

- Ưu tiên ngoại hình khá. Ưu tiên độ tuổi từ 24 đến 30.

- Nhanh nhẹn, vui vẻ, giao tiếp tốt.

- Trung thực, trách nhiệm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

- Sẵn sàng đi công tác dài ngày.

- Nhạy bén với thị trường, khách hàng.

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI CÁT Á

