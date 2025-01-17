Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chế độ nghỉ phép Bảo hiểm theo quy định Tăng lương hàng năm Các khoản phúc lợi khác thực hiện theo quy chế quy định của Công ty (Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn), Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong ngành dệt may và hóa chất.

Hỗ trợ xác định và đảm bảo các cơ hội kinh doanh mới.

Chuẩn bị các bài thuyết trình, đề xuất và báo cáo bán hàng.

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin chi tiết cho chiến lược kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ cao đẳng Kỹ thuật Dệt may hoặc Hóa chất (ưu tiên).

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tuyệt vời.

Nhiệt tình với công việc bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng.

Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành thạo các công cụ MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

