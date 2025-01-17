Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Chế độ nghỉ phép Bảo hiểm theo quy định Tăng lương hàng năm Các khoản phúc lợi khác thực hiện theo quy chế quy định của Công ty (Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn), Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong ngành dệt may và hóa chất.
Hỗ trợ xác định và đảm bảo các cơ hội kinh doanh mới.
Chuẩn bị các bài thuyết trình, đề xuất và báo cáo bán hàng.
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin chi tiết cho chiến lược kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng Kỹ thuật Dệt may hoặc Hóa chất (ưu tiên).
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tuyệt vời.
Nhiệt tình với công việc bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng.
Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
Thành thạo các công cụ MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
