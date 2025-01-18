Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường
Ngày đăng tuyển: 18/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2975/11 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, P.Tân Thới Nhất, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xử lý các yêu cầu và đơn hàng của khách hàng từ đội kinh doanh. Tiếp nhận ý kiến từ đại lý, khách hàng, báo cáo cho cấp trên.
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng.
Phân chia cơ hội kinh doanh, áp dụng chính sách bán hàng, chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp.
Cập nhật doanh số theo ngày, tuần, tháng, quý, năm để lập báo cáo cho nhóm kinh doanh và cấp quản lý.
Theo dõi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu của nhân viên kinh doanh, thúc đẩy nhân viên kinh doanh bám sát mục tiêu để đạt doanh số.
Đảm bảo việc lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng được thực hiện một cách chính xác và bảo mật.
Soạn thảo văn bản, ghi biên bản cuộc họp và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh.
Hỗ trợ hậu cần, tổng hợp công tác phí cho đội kinh doanh, cập nhật thông tin chính sách của công ty đến nhân viên kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng quản lý.
Hiểu về quy trình bán hàng, thành thạo cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Đam mê, cống hiến cho mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Có kinh nghiệm làmviệc trongdoanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việcthân thiện,chuyên nghiệp, năng động và có cơ hộiphát triển bản thân;
Nâng cao kỹ năng huấn luyệnnghiệp vụ cho sinh viên /thực tập sinh;
Lương cơ bảnthoả thuận,thưởng theo kết quả đánh giá công việcvà các khoản phụ cấp khác theo quy định củaCông ty (chi tiết cụ thể trao đổi trongbuổiphỏng vấn);
Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy địnhcủaCông ty;
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN…), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao…);
Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 114 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

