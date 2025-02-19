Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm công ty sản xuất như:

- Băng tải, băng chuyền, băng chuyền lắp ráp.

- Con lăn, băng tải con lăn, dàn con lăn, hệ thống con lăn.

- Hệ thống phân loại, chia chọn bưu kiện và sản phẩm công nghiệp.

- Hệ thống tự động hóa: hệ băng tải tự động, hệ Palletaizing, dây chuyền đóng gói sản phẩm...

- Nhà kho thông minh và kho tự động.

- Robots tự hành AGV.

2. Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty.

3. Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm và mở rộng khách hàng.

4. Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có.

5. Báo cáo công việc hàng tuần, tháng cho trưởng phòng kinh doanh.

6. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: cơ khí chế tạo, cơ điện tử, điện, điện tự động hóa; Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại Thương nhưng am hiểu về kỹ thuật, cơ khí, máy móc;

- Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;

- Đam mê, tâm huyết với công việc và sự nghiệp;

- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực kỹ thuật , công nghiệp;

- Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên Giao tiếp tiếng Anh/ Nhật, có bằng lái xe oto .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10tr-18tr tuỳ theo năng lực ứng viên

- Thu nhập hấp dẫn từ 15tr- 30tr , thưởng % doanh số cao;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lên: Trưởng nhóm Kinh doanh, Phó phòng kinh doanh....;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài;

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ;

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, chạy, văn nghệ...);

- Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện;

- Hỗ trợ tiền điện thoại, công tác phí khi đi gặp khách hàng, đi công tác;

- Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Cateen Công ty.

- Team building, Du lịch hàng năm, Bảo hiểm xã hội, Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin