Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13 Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Soạn thảo và gửi email giới thiệu đến các nhà phát triển trò chơi ở nước ngoài để giới thiệu công ty và dịch vụ của công ty.
Giới thiệu công ty đến các khách hàng tiềm năng và quản lý mối quan hệ với các nhà phát triển trò chơi ở nước ngoài.
Thúc đẩy tăng trưởng doanh số bằng cách gia hạn và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và xác định các cơ hội kinh doanh mới trong nhiều phân khúc thị trường khác nhau.
Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định khách hàng tiềm năng và hiểu xu hướng thị trường.
Thường xuyên liên hệ với khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của họ với các dịch vụ của công ty và thu thập phản hồi.
Lưu và quản lý tất cả thông tin khách hàng trong báo cáo danh mục khách hàng.
Lên kế hoạch cho các nhiệm vụ hàng tuần và hàng tháng để tuân thủ các kế hoạch đã được phê duyệt.
Phát triển các chiến lược để giữ chân khách hàng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với họ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng; ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Global market sales là điều cần thiết. Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành trò chơi điện tử là một lợi thế
Thành thạo tiếng Anh
Định hướng dịch vụ khách hàng mạnh mẽ với các kỹ năng đàm phán, thuyết phục, thuyết trình và giải quyết vấn đề
Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh trực tuyến
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, quản lý nhiều nhiệm vụ một cách hiệu quả
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng thời hạn gấp
Thành thạo công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Tại CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận full lương trong thời gian thử việc, tham gia bảo hiểm xã hội full lương, kiểm tra sức khỏe hàng năm, và nhiều hơn nữa.
Hưởng mức thu nhập cạnh tranh dựa trên năng lực của bạn, với các đợt xét duyệt lương hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động với cơ hội đào tạo và thăng tiến.
Được cung cấp thiết bị tối ưu cho công việc của bạn, và không gian làm việc đầy đủ tiện nghi và thoải mái.
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (9 giờ sáng - 6 giờ chiều).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN

CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tầng 3, Toà Nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam

