Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IELTS INTENSIVE ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 174/2 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Tư vấn, Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Chịu trách nhiệm các hoạt động bán hàng trực tiếp, hợp đồng, theo dõi đơn hàng… nhằm đảm bảo doanh số và doanh thu mục tiêu
- Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường.
- Chủ động trong công việc
- Data có sẵn
- Báo cáo định kỳ và các công việc khác theo phân công.
- Trung thực, thân thiện, có mong muốn thăng tiến
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
- Ưu tiên có tiếng Anh đặc biệt là bằng IELTS
Quyền lợi
-Mức lương hấp dẫn: lương cứng (7 - 10 triệu) + % hoa hồng => Tổng thu nhập hàng tháng từ 15 - 20 triệu
-Chế độ thưởng cá nhân theo tháng, quý, năm
