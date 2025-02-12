Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IELTS INTENSIVE ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174/2 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Chịu trách nhiệm các hoạt động bán hàng trực tiếp, hợp đồng, theo dõi đơn hàng… nhằm đảm bảo doanh số và doanh thu mục tiêu

- Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường.

- Chủ động trong công việc

- Data có sẵn

- Báo cáo định kỳ và các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, thân thiện, có mong muốn thăng tiến

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

- Ưu tiên có tiếng Anh đặc biệt là bằng IELTS

Quyền lợi

-Mức lương hấp dẫn: lương cứng (7 - 10 triệu) + % hoa hồng => Tổng thu nhập hàng tháng từ 15 - 20 triệu

-Chế độ thưởng cá nhân theo tháng, quý, năm

Tại CÔNG TY TNHH IELTS INTENSIVE ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IELTS INTENSIVE ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin