Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tiếp Vận Winway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu 1, Phòng A3. 0505, Tầng 5, Cao Ốc Hòa Bình, Số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, đối tác có nhu cầu sử dụng thiết kế website hoặc xây dựng hệ thống quản lý

Chào giá dịch vụ cho khách hàng/ đối tác.

Chăm sóc khách hàng, cập nhật tình trạng hàng hóa.

Theo dõi công nợ khách hàng.

Mang đến khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Quảng bá thương hiệu Công Ty.

Duy trì mối quan hệ giữa khách hàng, đối tác đại lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm sales phần mềm, website hoặc các lĩnh vực khác liên quan.

Năng động, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ.

Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Chủ động, ham học hỏi, lăn sả, máu chiến.

Muốn thử thách bản thân với các nhiệm vụ khó.

Tại Công Ty TNHH Tiếp Vận Winway Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng+ hoa hồng theo doanh số

- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo qui định của công ty

- Thời gian làm việc : từ 08h00 - 17h30 (từ Thứ 2 - sáng Thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tiếp Vận Winway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin