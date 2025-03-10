Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)

Mức lương
18 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 45 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập mối quan hệ hợp tác và hoàn thành mục tiêu bán hàng
Làm nổi bật các tính năng của sản phẩm cho khách hàng và giải thích cách thiết bị có thể tiết kiệm chi phí hơn và giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Đề xuất kịp thời các sản phẩm phổ biến, có nhu cầu cho khách hàng nhằm giúp khách hàng giảm chi phí và tăng hiệu quả
Lập kế hoạch và thực hiện các chuyến thăm khách hàng chất lượng cao để tạo ra nhu cầu bán hàng.
Cung cấp dự báo kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm chính xác và đạt được mục tiêu bán hàng.
Đàm phán giá cả, các điều khoản và chuẩn bị hợp đồng mua bán.

Với Mức Lương 18 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 2 năm kinh nghiệm sales trong máy móc cơ khí ưu tiên có kinh nghiệm máy CNC
- Có khả năng, kinh nghiệm lên chiến lược, kế hoạch sales
- Có kinh nghiệm quản lý, làm việc với nhà phân phối
- Tư duy logic tốt, làm việc đa nhiệm
- ưu tiên đã làm trong công ty nước ngoài( tiếng anh, tiếng trung tốt ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập tốt; Lương cứng up to 40M + % hoa hồng
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Xưởng RBF.B4 tại Lô E1, Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

