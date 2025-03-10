Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 45 Triệu

Mức lương 18 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 45 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập mối quan hệ hợp tác và hoàn thành mục tiêu bán hàng

Làm nổi bật các tính năng của sản phẩm cho khách hàng và giải thích cách thiết bị có thể tiết kiệm chi phí hơn và giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Đề xuất kịp thời các sản phẩm phổ biến, có nhu cầu cho khách hàng nhằm giúp khách hàng giảm chi phí và tăng hiệu quả

Lập kế hoạch và thực hiện các chuyến thăm khách hàng chất lượng cao để tạo ra nhu cầu bán hàng.

Cung cấp dự báo kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm chính xác và đạt được mục tiêu bán hàng.

Đàm phán giá cả, các điều khoản và chuẩn bị hợp đồng mua bán.

Với Mức Lương 18 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 2 năm kinh nghiệm sales trong máy móc cơ khí ưu tiên có kinh nghiệm máy CNC

- Có khả năng, kinh nghiệm lên chiến lược, kế hoạch sales

- Có kinh nghiệm quản lý, làm việc với nhà phân phối

- Tư duy logic tốt, làm việc đa nhiệm

- ưu tiên đã làm trong công ty nước ngoài( tiếng anh, tiếng trung tốt ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập tốt; Lương cứng up to 40M + % hoa hồng

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)

