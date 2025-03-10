Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 45 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập mối quan hệ hợp tác và hoàn thành mục tiêu bán hàng
Làm nổi bật các tính năng của sản phẩm cho khách hàng và giải thích cách thiết bị có thể tiết kiệm chi phí hơn và giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Đề xuất kịp thời các sản phẩm phổ biến, có nhu cầu cho khách hàng nhằm giúp khách hàng giảm chi phí và tăng hiệu quả
Lập kế hoạch và thực hiện các chuyến thăm khách hàng chất lượng cao để tạo ra nhu cầu bán hàng.
Cung cấp dự báo kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm chính xác và đạt được mục tiêu bán hàng.
Đàm phán giá cả, các điều khoản và chuẩn bị hợp đồng mua bán.
Với Mức Lương 18 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng, kinh nghiệm lên chiến lược, kế hoạch sales
- Có kinh nghiệm quản lý, làm việc với nhà phân phối
- Tư duy logic tốt, làm việc đa nhiệm
- ưu tiên đã làm trong công ty nước ngoài( tiếng anh, tiếng trung tốt ưu tiên)
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH TAIKAN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
