Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Megane Prince làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Megane Prince
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Aeon Mall Long Biên, Vincom Metropolis, Aeon Mall Hà Đông, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Tư vấn, bán kính mắt cho khách.
- Sắp xếp hàng hóa, trưng bày cửa hàng.
- Giữ gìn vệ sinh, tham gia kiểm kê bảo quản hàng hóa.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ/Nam từ 19-24 tuổi
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH Megane Prince Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cố định: 30.000đ/giờ
- Được đào tạo kĩ năng bán hàng và giao tiếp hiệu quả
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Megane Prince
