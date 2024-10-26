Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thiết bị đóng cắt như các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu cơ điện, tủ bảng điện,... Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm thiết bị đóng cắt của công ty cho khách hàng. Theo dõi và báo cáo về tình hình thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và phản hồi của khách hàng. Tìm kiếm thông tin dự án, tìm cách liên hệ với khách hàng, tiếp cận chăm sóc tư vấn cấu hình thiết bị liên quan. Am hiểu về kỹ thuật, thị trường thiết bị đóng cắt hạ thế hãng Siemens hoặc hãng khác tương đương, ngoài ra có thêm hiểu biết về thiết bị tự động hóa là một lợi thế. Hỗ trợ quản lý đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh mới trong lĩnh vực thiết bị đóng cắt.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Kỹ năng bán hàng Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, biết tiếng Nhật, Hàn, Trung là một lợi thế. Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Marketing, Kinh doanh,... Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động với cơ hội tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài, yêu cầu cao về sự chủ động và trách nhiệm công việc. Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân. Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty. Thưởng: tháng 13 & thưởng KQKD. Thu nhập : 10.000.000 - 25.000.000 VND

