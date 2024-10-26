Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU KIẾN TRÚC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 TT27B KĐT SUDICO, AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng là các đại lý, nhà phân phối ngành Vật liệu xây dựng tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam.

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án ...

- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp ngành Quản trị Kinh doanh/TMĐT/Marketing

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, trách nhiệm với công việc

- Có 01 năm kinh nghiệm trở lên trong phát triển hệ thống đại lý, NPP mảng Vật liệu xây dựng, cơ điện/điều hòa thông gió, chống thấm, thiết bị vệ sinh,...

- Siêng năng, kiên trì, trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng đi công tác, yêu cầu có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi được ký HĐLĐ với Công ty.

- Các chế độ khác theo quy chế của công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

- Lương cố định: 7-8tr + % hoa hồng cá nhân, % hoa hồng đội nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển

