Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1/ Tham gia xây dựng các kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của Phòng Kinh Doanh

Tham gia xây dựng các kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của Phòng Kinh Doanh

Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch hành động kèm kế hoạch ngân sách của Phòng KD để thực hiệc mục tiêu của công ty.

Tham gia xây dựng, đề xuất các sản phẩm tour, dịch vụ và chương trình khuyến mãi.

Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, đánh giá của khách hàng và đưa ra kiến nghị, tham mưu cho Ban Giám đốc về phương án kinh doanh sản phẩm tour và các sản phẩm, dịch vụ khác của Công ty.

2/Tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động kinh doanh tour du dịch và các sản phẩm dịch vụ liên quan trong Phòng theo định hướng chung.

Tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động kinh doanh tour du dịch và các sản phẩm dịch vụ liên quan trong Phòng theo định hướng chung.

Thực hiện phối hợp triển khai các hoạt động kinh doanh tour du lịch và các sản phẩm dịch vụ liên quan theo phân công.

Tham gia nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện các chương trình tour, sản phẩm dịch vụ hiện có và phát triển các chương trình tour, sản phẩm dịch vụ mới.

Tham gia nghiên cứu chuẩn hóa mô hình hoạt động, phong cách phục vụ, tiêu chí chất lượng của các sản phẩm dịch vụ.

3/ Quản lý, điều hành hoạt động PKD.

Chịu trách nhiệm về KPI của PKD.

Được quyết định giá bán, tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các tour du lịch theo quy trình quản lý chất lượng của công ty.

Xây dựng và thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác cung cấp dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận/phòng thuộc công ty tổ chức tour... và kịp thời xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện tour du lịch.

Tham gia giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình tour.

Đề xuất tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự của PKD.

4/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Trình độ/Kiến thức

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đai họcchuyên ngành Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức liên quan đến du lịch, xã hội, sale & marketing.

Nắm vững các sản phẩm tuyến điểm trong và ngoài nước.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tin học Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tiếng Anh giao tiếp tốt,Biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế.

2/ Kỹ năng mềm

Có khả năng thiết lập và quản lý mục tiêu cá nhân.

Có khả năng phối hợp công việc, tương tác với đội nhóm.

Có khả năng soạn thảo văn bản.

Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ..

Có kỹ năng giao tiếp với các đối tượng tiếp xúc.

Có kỹ năng xử lý tình huống.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

Có Kỹ năng giao tiếp.

Có Kỹ năng trình bày.

Có khả năng thuyết phục và biết lắng nghe, phản biện đúng lúc

Độ tuổi: 30 - 40

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH TRAVEL

