Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 Mạc Thái Tổ, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

1. Nhóm sản phẩm kinh doanh:

Thiết bị điện dân dụng, công tắc, ổ cắm, camera, chuông hình khóa cửa cao cấp và hệ thống các giải pháp điện thông minh của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cho các dự án, công trình cao cấp như khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, penthouse, villa, biệt thự,... Giải pháp Nhà thông minh có thể kể đến như Giải pháp chiếu sáng, điều khiển đèn, rèm, kiểm soát nhiệt độ, năng lượng và môi trường, giải pháp an ninh – báo động, hệ thống camera an ninh, chuông hình, cảnh báo tràn nước, báo cháy, báo khói, rò rỉ khí gas, hệ thống âm thanh đa vùng,.... với các kịch bản điều khiển thông minh được xây dựng theo nhu cầu và thói quen sử dụng của gia chủ.

2. Mô tả công việc:

Kinh doanh thiết bị điện dân dụng và giải pháp nhà thông minh smart home của công ty đến khách hàng end user (người dùng).

Tìm kiếm quan hệ để mở rộng mạng lưới khách hàng lẻ / dự án (nếu có) thông qua các chủ đầu tư bất động sản lớn, nhà thầu xây dựng, đội ngũ tư vấn thiết kế, kiến trúc sư.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh để cung cấp sản phẩm, giải pháp smart home của Công ty.

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng bao gồm bàn giao thiết bị, nghiệm thu và hoàn tất quá trình thanh toán (có sale admin hỗ trợ).

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt thiết bị. Ghi nhận phản hồi của khách hàng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh ngay/kịp thời.

Phân tích thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng và nghiên cứu những thông tin về đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất về gói sản phẩm, định hướng kinh doanh và chính sách cho Người quản lý.

Phối hợp với bộ phân Marketing triển khai thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng các ấn phẩm/tài liệu giới thiệu sản phẩm, thuyết trình về sản phẩm..

Các nội dung chi tiết khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Nam/nữ: 25 tuổi trở lên.

Có trên 3 năm kinh nghiệm trở lên trong kinh doanh bán lẻ sản phẩm công nghệ, có kinh nghiệm bán thiết bị, giải pháp nhà thông minh.

Có kinh nghiệm sales thị trường, thực chiến bên ngoài.

Giao tiếp tốt, chủ động, chịu được áp lực

Ưu tiên các ứng viên học các ngành kỹ thuật hoặc các lĩnh vực ngành nghề tương đương

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện công nghệ cao, có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng.

Ưu tiên các ứng viên có các mối quan hệ với Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, các kiến trúc sư.

Quyền lợi:

Lương cứng theo năng lực không hạn chế (upto 30M)+ thưởng KPI (tổng thu nhập không giới hạn theo kết quả kinh doanh), THƯỞNG KINH DOANH CAO (CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG QUY CHẾ CÔNG TY)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.

Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc cùa cá nhân và đội nhóm.

Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

Công tác phí, Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục, đàm phán...trong và ngoài nước.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

