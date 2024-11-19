Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1, Số lượng cần tuyển: Thừa Thiên Huế 01 người và Quảng Nam 01 người

2, Nhiệm vụ cụ thể:

Tìm kiếm, phát triển các nhà phân phối, đại lý mới trong vùng/khu vực được giao

Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; kết hợp cùng nhân viên Sales Admin theo dõi quá trình bán hàng: đặt hàng, giao hàng, thanh toán, ...

Nắm vững chủng loại, thông tin sản phẩm; liên tục tìm hiểu thêm nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm để cải thiện, hỗ trợ kịp thời...;

Theo dõi và kiểm soát công nợ của khách hàng

Thực hiện báo cáo công việc theo ngày/tuần

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất từ 01 năm kinh nghiệm trong ngành phân phối, kinh doanh thị trường.

Thành thạo Word, Excel đặc biệt là excel dạng biểu đồ để làm báo cáo

Chịu được áp lực trong công việc, cẩn thận, chu đáo, chủ động, sáng tạo trong công việc

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý công việc theo tiến độ, khả năng thu thập và phân tích thông tin tốt

Có trách nhiệm với công việc, thái độ làm việc cầu thị, tích cực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi kết thúc thử việc

Được đóng bảo hiểm sức khỏe theo quy định của Công ty với từng cấp bậc nhân sự

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng khác

Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty

Thưởng lương tháng thứ 13 + doanh số theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao, team building,... của Công ty

Chế độ nâng lương 1 năm/lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

