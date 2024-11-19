Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Thừa Thiên Huế

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1, Số lượng cần tuyển: Thừa Thiên Huế 01 người và Quảng Nam 01 người
2, Nhiệm vụ cụ thể:
Tìm kiếm, phát triển các nhà phân phối, đại lý mới trong vùng/khu vực được giao
Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; kết hợp cùng nhân viên Sales Admin theo dõi quá trình bán hàng: đặt hàng, giao hàng, thanh toán, ...
Nắm vững chủng loại, thông tin sản phẩm; liên tục tìm hiểu thêm nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm để cải thiện, hỗ trợ kịp thời...;
Theo dõi và kiểm soát công nợ của khách hàng
Thực hiện báo cáo công việc theo ngày/tuần

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất từ 01 năm kinh nghiệm trong ngành phân phối, kinh doanh thị trường.
Thành thạo Word, Excel đặc biệt là excel dạng biểu đồ để làm báo cáo
Chịu được áp lực trong công việc, cẩn thận, chu đáo, chủ động, sáng tạo trong công việc
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý công việc theo tiến độ, khả năng thu thập và phân tích thông tin tốt
Có trách nhiệm với công việc, thái độ làm việc cầu thị, tích cực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi kết thúc thử việc
Được đóng bảo hiểm sức khỏe theo quy định của Công ty với từng cấp bậc nhân sự
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng khác
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty
Thưởng lương tháng thứ 13 + doanh số theo quy định công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao, team building,... của Công ty
Chế độ nâng lương 1 năm/lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

