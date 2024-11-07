Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 mễ trì thượng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Gọi điện liên hệ đối tác

Lên lịch gặp trực tiếp Đối tác/ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.

Theo dõi cập nhật doanh thu từ đơn hàng

Chăm sóc Đối tác/ Khách Hàng

Các công việc liên quan đến phòng kinh doanh theo phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không nói ngọng, không nói giọng vùng miền

Có LAPTOP

Hướng ngoại, thích giao tiếp

Làm tại công ty tối thiểu 4 buổi/1 tuần, làm tối thiểu 3 tháng.

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3 triệu đến 6 triệu + thưởng KPI + thưởng trực tiếp theo hiệu quả công việc

Đóng dấu đỏ thực tập của công ty.

Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Tiếp xúc trực tiếp giao lưu học hỏi từ Đối Tác nước ngoài của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin