Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16 mễ trì thượng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Gọi điện liên hệ đối tác
Lên lịch gặp trực tiếp Đối tác/ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.
Theo dõi cập nhật doanh thu từ đơn hàng
Chăm sóc Đối tác/ Khách Hàng
Các công việc liên quan đến phòng kinh doanh theo phân công của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không nói ngọng, không nói giọng vùng miền
Có LAPTOP
Hướng ngoại, thích giao tiếp
Làm tại công ty tối thiểu 4 buổi/1 tuần, làm tối thiểu 3 tháng.
Biết sử dụng tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 3 triệu đến 6 triệu + thưởng KPI + thưởng trực tiếp theo hiệu quả công việc
Đóng dấu đỏ thực tập của công ty.
Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Tiếp xúc trực tiếp giao lưu học hỏi từ Đối Tác nước ngoài của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
