Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư chiến sỹ Bộ Công An, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 4 - 20 Triệu

Nhận nguồn khách hàng chất lượng có sẵn của cty chỉ việc gọi chăm sóc và chốt giao dịch - có sự hỗ trợ trực tiếp từ người có kinh nghiệm

Duy trì mức độ thân thiết với khách hàng

Phát triển khách hàng trên nguồn khách hàng được nhận

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, quyết định đầu tư bất động sản.

Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bán

Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.

Với Mức Lương 4 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm- sẽ được đào tạo bài bản, chuyên sâu từ những sale kì cựu trong ngành và ngoài ngành

Ưu tiên những bạn trẻ, dám thử sức

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng cao nhất thị trường: từ 200 triệu/ 1 giao dịch

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kinh doanh bất động sản.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được làm việc với các CĐT lớn

Có cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch.....

Lương cứng lên đến 20tr/tháng + thưởng + hoa hồng dự án cao (làm 1 tháng chơi cả năm)

Tặng khóa học chuyên sâu về marketing, chạy quảng cáo fb, zalo, gg,....

Tặng kịch bản chốt đơn đỉnh cao (mang dấu ấn cá nhân)

Được đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh bất động sản.

Ngoài thưởng quý, năm, thưởng nóng còn Thưởng lễ, tết, sinh nhât,....

Đóng bảo hiểm theo quy định

Cơ hội thăng tiến cho người trẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

