Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH OGINO Việt Nam Từ Sơn làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 06, Đường 08, KCN VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 500 USD

- Thực hiện việc kiểm tra và chuẩn bị chứng từ, lưu giữ hồ sơ và lên tờ khai hải quan hàng xuất- nhập.

- Kiểm tra, giao nhận hàng NG và chuẩn bị hồ sơ xuất bán phế liệu.

- Theo dõi, thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu, giao nhận và mua hàng.

- Làm việc với Hải Quan, các đơn vị giao nhận để thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu được triển khai theo đúng kế hoạch.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

- Ứng viên tốt nghiệp các trường kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế, Logistic, Quản trị cung ứng

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu/ Vận chuyển/ Giao nhận

Ưu tiên:

- Có kiến thức cơ bản về thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu, mua hàng.

- Đã từng làm các công việc liên quan đến mua hàng và xuất nhập khẩu, giao nhận.

- Năng động, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

