Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đồng Khởi, Quận 1 - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh - 26 Phan Bội Châu, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam - Thành phố Hội An Quảng Nam, Việt Nam, Quận 1

Chúng tôi đang tìm kiếm một người đam mê nghệ thuật và kinh doanh:

Giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, tranh ảnh cao cấp.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và các nhà sưu tập.

Tham gia các các sự kiện, triễn lãm quảng bá.

Các công việc quản lý nội bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Giao tiếp tiếng Anh tốt.

Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực hàng cao cấp.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

CHỈ TUYỂN NỮ

Mức lương hấp dẫn: 10 - 40 triệu VND, phụ thuộc vào kinh nghiệm.

Hoa hồng trên doanh số bán hàng.

Cơ hội làm việc trong một không gian nghệ thuật.

Trở thành thành viên của một đội ngũ năng động và phát triển.

Các chế độ bảo hiểm theo quy định .

