Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đồng Khởi, Quận 1

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

- 26 Phan Bội Châu, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam

- Thành phố Hội An Quảng Nam, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một người đam mê nghệ thuật và kinh doanh:
Giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, tranh ảnh cao cấp.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và các nhà sưu tập.
Tham gia các các sự kiện, triễn lãm quảng bá.
Các công việc quản lý nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Anh tốt.
Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực hàng cao cấp.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
CHỈ TUYỂN NỮ

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 10 - 40 triệu VND, phụ thuộc vào kinh nghiệm.
Hoa hồng trên doanh số bán hàng.
Cơ hội làm việc trong một không gian nghệ thuật.
Trở thành thành viên của một đội ngũ năng động và phát triển.
Các chế độ bảo hiểm theo quy định .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

