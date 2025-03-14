Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 75 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP Huế

- 01 đường Hà Nội, Vĩnh Ninh, TP Huế

- 02 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, TP Huế

- 101 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế

- 197 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP Huế

- 254 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, TP Huế

- 57 Bà Triệu, Phú Hội, TP Huế

- 325 Điện Biên Phủ, Hoà Khê, Thanh Khê

- Lô A8 Võ Văn Kiệt, An Hải Đông, Sơn Trà

- Đường 605, Thôn Lệ Sơn 1, Hoà Tiến, Hoà Vang

- 320 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê

- 279A Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê

- 231 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn

- Ng, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty (mặt hàng của hãng Vivo)
- Tư vấn và thuyết phục khách mua hàng
- Giải quyết những khiếu nại của khách hàng về sản phẩm
- Ghi nhận thông tin bán hàng, cập nhật những thay đổi của thị trường với quản lý cấp trên.
- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng
- Làm việc tại Thế Giới Di Động, Điện máy chợ lớn, Cửa hàng Điện thoại Viettel, CellphoneS,...

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 18 - 25, tốt nghiệp THPT trở lên.
- Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hoà đồng.
- Khả năng học tập tiếp thu nhanh.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + các khoản phụ cấp + thưởng KPI, thưởng model,... thu nhập từ 6 đến 12tr/tháng.
- Trong thời gian học việc vẫn được tính lương. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Môi trường thăng tiến, cơ hội phát triển nghề nghiệp, được đào tạo liên tục về nghiệp vụ và kiến thức.
- Tham gia team building, YEP của Công ty.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc và được ký hợp đồng lao động đầy đủ
- Làm việc theo ca 8h/ngày, ca gãy.
- Nghỉ 1 ngày/tuần (trừ thứ 6,7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14 Lê Bình, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

