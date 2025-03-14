Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 75 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP Huế - 01 đường Hà Nội, Vĩnh Ninh, TP Huế - 02 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, TP Huế - 101 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế - 197 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP Huế - 254 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, TP Huế - 57 Bà Triệu, Phú Hội, TP Huế - 325 Điện Biên Phủ, Hoà Khê, Thanh Khê - Lô A8 Võ Văn Kiệt, An Hải Đông, Sơn Trà - Đường 605, Thôn Lệ Sơn 1, Hoà Tiến, Hoà Vang - 320 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê - 279A Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê - 231 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn - Ng, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty (mặt hàng của hãng Vivo)

- Tư vấn và thuyết phục khách mua hàng

- Giải quyết những khiếu nại của khách hàng về sản phẩm

- Ghi nhận thông tin bán hàng, cập nhật những thay đổi của thị trường với quản lý cấp trên.

- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng

- Làm việc tại Thế Giới Di Động, Điện máy chợ lớn, Cửa hàng Điện thoại Viettel, CellphoneS,...

- Nam/ Nữ, tuổi từ 18 - 25, tốt nghiệp THPT trở lên.

- Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hoà đồng.

- Khả năng học tập tiếp thu nhanh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + các khoản phụ cấp + thưởng KPI, thưởng model,... thu nhập từ 6 đến 12tr/tháng.

- Trong thời gian học việc vẫn được tính lương. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Môi trường thăng tiến, cơ hội phát triển nghề nghiệp, được đào tạo liên tục về nghiệp vụ và kiến thức.

- Tham gia team building, YEP của Công ty.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc và được ký hợp đồng lao động đầy đủ

- Làm việc theo ca 8h/ngày, ca gãy.

- Nghỉ 1 ngày/tuần (trừ thứ 6,7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

