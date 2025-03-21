Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - KCN Làng Nghề Tịnh Ấn Tây - 23 Tiểu La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Đi thị trường tới các cửa hiệu tạp hóa, đại lý, mini mart theo tuyến có sẵn được phân công, bán hàng, lên đơn hàng trên máy công ty.

- Bám sát các chương trình khuyến mãi hàng tháng để bán hàng đạt mục tiêu kinh doanh

- Làm việc T2-T7, nghỉ CN, lễ, tết

- Sau 2 tháng thử việc sẽ được đóng BHXH và kí HĐLĐ, công ty mua BH con người cho nhân viên 100%

- Ngành hàng có thương hiệu như P&G (Dầu gội Pantene, Rejoice, bột giặt Tide, nước xả Downy...), Wilmar (Neptune, Simply, Cái Lân, Meizan...)

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT, dưới 35T

- Có bằng lái xe máy

- Năng nổ, chịu khó, trách nhiệm, gắn bó lâu dài

- Yêu thích công việc thị trường, di chuyển bên ngoài 100%

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

- Lương thưởng đúng hạn không nợ lương

- Đóng BHXH, BH con người

- Thưởng lễ, tết, năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin