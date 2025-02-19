Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- Khu vực Hồ Chí Minh
- 55 Nguyễn Đức Cảnh, P, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Số 10 đường Raymondienne, Khu dân cư Star Hill, P.Tân Phú, Q7,
- Số 56 đường C, Cảnh Viên 3, Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- 103 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 50 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
- 25 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh., Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Bán hàng, giao tiếp, phục vụ Khách hàng
Thao tác làm Bánh Mì đúng chuẩn
Pha chế các Món Nước
Làm vệ sinh các khu trong cửa hàng
Nhận hàng và sắp xếp hàng hóa
Sơ chế hàng hóa
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, siêng năng, trung thực
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
(Sau 1 tháng xem xét đánh giá lên 25.000đ/1 tiếng đến 31.000đ/1 tiếng tùy theo năng lực)
Lương thử việc toàn thời gian: 6.000.000đ/ 1 tháng
(Sau 2 tháng thử việc đánh giá ký HDLD, Lương 7.000.000đ/ 1 tháng, mỗi năm sẽ đánh giá điều chỉnh mức Lương phù hợp với năng lực)
Hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn, tiền điện thoại dành cho nhân viên toàn thời gian
Thưởng doanh thu hàng tháng cho tất cả nhân viên
Ưu đãi khi mua các sản phẩm của Bánh Mì 362 cho tất cả nhân viên
Ăn uống cùng Team vào những ngày Lễ trong năm (8/3, 24/12…..)
Liên hệ: 0901452514 - PNS
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI