Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu vực Hồ Chí Minh - 55 Nguyễn Đức Cảnh, P, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh - Số 10 đường Raymondienne, Khu dân cư Star Hill, P.Tân Phú, Q7, - Số 56 đường C, Cảnh Viên 3, Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh - Khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh - 103 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - 50 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM - 25 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Bán hàng, giao tiếp, phục vụ Khách hàng

Thao tác làm Bánh Mì đúng chuẩn

Pha chế các Món Nước

Làm vệ sinh các khu trong cửa hàng

Nhận hàng và sắp xếp hàng hóa

Sơ chế hàng hóa

Tuổi từ 18t - 40t

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chăm chỉ, siêng năng, trung thực

Lương thử việc bán thời gian: 21.000đ/1 tiếng

(Sau 1 tháng xem xét đánh giá lên 25.000đ/1 tiếng đến 31.000đ/1 tiếng tùy theo năng lực)

Lương thử việc toàn thời gian: 6.000.000đ/ 1 tháng

(Sau 2 tháng thử việc đánh giá ký HDLD, Lương 7.000.000đ/ 1 tháng, mỗi năm sẽ đánh giá điều chỉnh mức Lương phù hợp với năng lực)

Hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn, tiền điện thoại dành cho nhân viên toàn thời gian

Thưởng doanh thu hàng tháng cho tất cả nhân viên

Ưu đãi khi mua các sản phẩm của Bánh Mì 362 cho tất cả nhân viên

Ăn uống cùng Team vào những ngày Lễ trong năm (8/3, 24/12…..)

Liên hệ: 0901452514 - PNS

