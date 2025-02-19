Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu vực Hồ Chí Minh

- 55 Nguyễn Đức Cảnh, P, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

- Số 10 đường Raymondienne, Khu dân cư Star Hill, P.Tân Phú, Q7,

- Số 56 đường C, Cảnh Viên 3, Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

- Khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

- 103 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 50 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

- 25 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Bán hàng, giao tiếp, phục vụ Khách hàng
Thao tác làm Bánh Mì đúng chuẩn
Pha chế các Món Nước
Làm vệ sinh các khu trong cửa hàng
Nhận hàng và sắp xếp hàng hóa
Sơ chế hàng hóa

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18t - 40t
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, siêng năng, trung thực

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc bán thời gian: 21.000đ/1 tiếng
(Sau 1 tháng xem xét đánh giá lên 25.000đ/1 tiếng đến 31.000đ/1 tiếng tùy theo năng lực)
Lương thử việc toàn thời gian: 6.000.000đ/ 1 tháng
(Sau 2 tháng thử việc đánh giá ký HDLD, Lương 7.000.000đ/ 1 tháng, mỗi năm sẽ đánh giá điều chỉnh mức Lương phù hợp với năng lực)
Hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn, tiền điện thoại dành cho nhân viên toàn thời gian
Thưởng doanh thu hàng tháng cho tất cả nhân viên
Ưu đãi khi mua các sản phẩm của Bánh Mì 362 cho tất cả nhân viên
Ăn uống cùng Team vào những ngày Lễ trong năm (8/3, 24/12…..)
Liên hệ: 0901452514 - PNS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

