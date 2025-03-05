Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 257 QL20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Bán hàng, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đến showroom

- Sắp xếp, kiểm tra hàng hoá trên quầy kệ

- Nhận hàng, kiểm tra hàng theo chứng từ NCC, kiểm tra hình thức hàng hoá

- Thanh toán hoá đơn cho khách hàng

- Làm phiếu xuất nhập hàng hoá

- Đảm bảo đúng quy chuẩn về hình ảnh và tác phong phục vụ tại cửa hàng

- Trực tiếp làm việc với cửa hàng trưởng và Phòng kế toán

- Làm báo cáo kết ca chuyển ca

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi 20-35 tuổi

- Từng làm việc các siêu thị vừa và nhỏ hoặc bán hàng tại các cửa hàng thời trang, gia dụng

- Sinh viên đã học xong, không vướng bận việc học

- Thích công việc dịch vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng

- Tự tin giao tiếp

- Chịu khó, siêng năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty

- Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động chuyên nghiệp

- Được đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

- Hệ thống quy tình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

