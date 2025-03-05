Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 257 QL20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Bán hàng, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đến showroom
- Bán
hàng, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đến showroom
- Sắp xếp, kiểm tra hàng hoá trên quầy kệ
- Sắp
xếp, kiểm tra hàng hoá trên quầy kệ
- Nhận hàng, kiểm tra hàng theo chứng từ NCC, kiểm tra hình thức hàng hoá
- Nhận
hàng, kiểm tra hàng theo chứng từ NCC, kiểm tra hình thức hàng hoá
- Thanh toán hoá đơn cho khách hàng
- Thanh
toán hoá đơn cho khách hàng
- Làm phiếu xuất nhập hàng hoá
- Làm
phiếu xuất nhập hàng hoá
- Đảm bảo đúng quy chuẩn về hình ảnh và tác phong phục vụ tại cửa hàng
- Đảm
bảo đúng quy chuẩn về hình ảnh và tác phong phục vụ tại cửa hàng
- Trực tiếp làm việc với cửa hàng trưởng và Phòng kế toán
- Trực
tiếp làm việc với cửa hàng trưởng và Phòng kế toán
- Làm báo cáo kết ca chuyển ca
báo cáo kết ca chuyển ca

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi 20-35 tuổi
- Nam
/Nữ độ tuổi 20-35 tuổi
- Từng làm việc các siêu thị vừa và nhỏ hoặc bán hàng tại các cửa hàng thời trang, gia dụng
- Sinh viên đã học xong, không vướng bận việc học
- Thích công việc dịch vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng
- Thích
công việc dịch vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng
- Tự tin giao tiếp
- Tự
tin giao tiếp
- Chịu khó, siêng năng
- Chịu
khó, siêng năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty
- Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động chuyên nghiệp
- Được đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc.
- Hệ thống quy tình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.
- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 104 Đường số 1, KDC Cityland, Phường 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

