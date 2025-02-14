Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Shea Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ngõ 55 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Đăng bài & Chăm sóc khách hàng trên Fanpage Website, Zalo công ty

Chăm sóc hỏi han khách hàng từ kênh marketing của công ty cung cấp hàng ngày, báo cáo cuối ngày

Liên hệ tư vấn sơ bộ qua điện thoại, tin nhắn

Lên phương án hẹn gặp khách hàng tại Showroom hoặc công trình

Lên Hợp đồng thiết kế & báo giá sơ bộ

Sắp xếp Hẹn gặp khách hàng cùng KTS/Sếp

Thiết lập mối quan hệ với các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng như Tìm kiếm thông tin data khách hàng cá nhân, chủ đầu tư, thông tin các dự án có nhu cầu dịch vụ thiết kế kiến trúc nội thất

Theo sát các hợp đồng thiết kế đã kí kết để hỗ trợ khách hàng và thu hồi được tiền theo giá trị hợp đồng

Đưa ra các sáng kiến /phương pháp để tối ưu nội dung quảng cáo với MKT Agency

Phối hợp với các bên sản xuất tư liệu MKT

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm, đam mê với công việc bán hàng, đã từng làm sale các ngành dịch vụ, sản phẩm cao cấp

Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt, thương lượng và đàm phán

Có kỹ năng bán hàng, phát triển và chăm sóc khách hàng

Có tinh thần cầu tiến và không ngại khó khăn trong công việc

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén và tự giác trong công việc

Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, PPT, biết sử dụng các tính năng quảng cáo cơ bản của các nền tảng MXH là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Shea Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000 - 10.000.000NVD/tháng+ 10% Doanh thu

Các chế độ phúc lợi xã hội theo Quy định

Thưởng Lễ Tết

Được training đào tạo

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát triển

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 từ 08h30 - 17h30

Địa điểm làm việc: ngõ 55 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Shea Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin