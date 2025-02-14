Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Shea Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Shea Beauty
- Hà Nội:
- ngõ 55 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Đăng bài & Chăm sóc khách hàng trên Fanpage Website, Zalo công ty
Chăm sóc hỏi han khách hàng từ kênh marketing của công ty cung cấp hàng ngày, báo cáo cuối ngày
Liên hệ tư vấn sơ bộ qua điện thoại, tin nhắn
Lên phương án hẹn gặp khách hàng tại Showroom hoặc công trình
Lên Hợp đồng thiết kế & báo giá sơ bộ
Sắp xếp Hẹn gặp khách hàng cùng KTS/Sếp
Thiết lập mối quan hệ với các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng như Tìm kiếm thông tin data khách hàng cá nhân, chủ đầu tư, thông tin các dự án có nhu cầu dịch vụ thiết kế kiến trúc nội thất
Theo sát các hợp đồng thiết kế đã kí kết để hỗ trợ khách hàng và thu hồi được tiền theo giá trị hợp đồng
Đưa ra các sáng kiến /phương pháp để tối ưu nội dung quảng cáo với MKT Agency
Phối hợp với các bên sản xuất tư liệu MKT
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt, thương lượng và đàm phán
Có kỹ năng bán hàng, phát triển và chăm sóc khách hàng
Có tinh thần cầu tiến và không ngại khó khăn trong công việc
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén và tự giác trong công việc
Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, PPT, biết sử dụng các tính năng quảng cáo cơ bản của các nền tảng MXH là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Shea Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi xã hội theo Quy định
Thưởng Lễ Tết
Được training đào tạo
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát triển
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 từ 08h30 - 17h30
Địa điểm làm việc: ngõ 55 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Shea Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
