Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển giao chứng từ kịp thời, chính xác cho Phòng Kế toán.
Đối chiếu hồ sơ nhân sự định kỳ, bàn giao cho Phòng CnB đảm bảo chi trả đầy đủ.
Quản lý sản xuất, cấp phát, kiểm kê và tồn kho đồng phục công ty.
Theo dõi, cập nhật văn bản pháp luật liên quan.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm cuối (có thể làm việc full-time).
Có kinh nghiệm ở vị trí HCVP hoặc F&B, CSKH, Dịch vụ KH, …
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm full lương.
Lương thưởng tháng 13.
Thưởng hiệu quả công việc.
Review lương 1 lần/năm.
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.
Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
