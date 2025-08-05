Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển giao chứng từ kịp thời, chính xác cho Phòng Kế toán.

Đối chiếu hồ sơ nhân sự định kỳ, bàn giao cho Phòng CnB đảm bảo chi trả đầy đủ.

Quản lý sản xuất, cấp phát, kiểm kê và tồn kho đồng phục công ty.

Theo dõi, cập nhật văn bản pháp luật liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm cuối (có thể làm việc full-time).

Có kinh nghiệm ở vị trí HCVP hoặc F&B, CSKH, Dịch vụ KH, …

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm full lương.

Lương thưởng tháng 13.

Thưởng hiệu quả công việc.

Review lương 1 lần/năm.

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.

Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin