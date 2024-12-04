Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 132 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ các hoạt động bán hàng khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp tiếng Trung, tiếng Hàn hoặc tiếng Anh là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUỐC TẾ THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn + hoa hồng theo doanh thu.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUỐC TẾ THĂNG LONG

