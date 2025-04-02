Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH NC
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY TNHH NC

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/77 Phan Thúc Duyện, P4, Tân Bình, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tiếp cận thị trường, giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng hợp tác kinh doanh các sản phẩm, thương hiệu của Công ty.
Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường kinh doanh sản phẩm tại các khu vực được phụ trách.
Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho các sản phẩm công ty đang kinh doanh.
Phối hợp với bộ phận Marketing, hàng hóa thực hiện chương trình bán hàng mới, các chương trình khuyến mại.
Quản lý, chủ động tìm kiếm và khai thác thêm các khách hàng đại lý có nhu cầu khóa cửa khóa tay gạt, khóa điện tử.
Chăm sóc tốt hệ thống đại lý mà công ty giao phó.
Hỗ trợ vận hành, xây dựng hình ảnh theo quy chuẩn cho các đại lý, xem xét khó khăn và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đại lý.
Phối hợp với ban giám đốc triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng... của công ty.
Có trách nhiệm thu hồi công nợ với khách hàng, phối hợp với phòng kế toán để hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sales
Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm mảng kinh doanh chăm sóc đại lý.
Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự học hỏi, chủ động, nhiệt tình và làm việc chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH NC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 18 - 30 triệu.
Hoa hồng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh đạt được.
Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn với các hãng hàng đầu thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NC

CÔNG TY TNHH NC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 333 Âu Cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

