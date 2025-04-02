Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm/ dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng (Data nguồn 100% từ MKT, công ty hỗ trợ điện thoại để làm việc.)
(Data nguồn 100% từ MKT, công ty hỗ trợ điện thoại để làm việc.)
Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau bán hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng theo kiến thức được đào tạo.
Đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng thông qua việc tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Ghi chép và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý khách hàng (CRM) để theo dõi tiến trình bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề của khách hàng và đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, nhiệt tình, cầu tiến.
Không yêu cầu kinh nghiệm (Sẽ được đào tạo).
(Sẽ được đào tạo).
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/ sale là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn (lương cứng 7-9 triệu + hoa hồng)
Tan làm đúng giờ và không tăng ca.
Được lãnh đạo trực tiếp đào tạo bài bản để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất; được tham gia các lớp học đào tạo chuyên sâu về kỹ năng sales, kỹ năng mềm, tư duy bán hàng,...
Cơ chế lương thưởng minh bạch, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc văn minh, đồng nghiệp siêu thân thiện.
Data 100% từ MKT, công ty hỗ trợ điện thoại để làm việc.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.
Có hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối/ chờ bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE

CÔNG TY TNHH NUTRI N NATURE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 phố Nguyễn Khang, tổ 20, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

