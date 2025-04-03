Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 50 Triệu

Mức lương 11 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tầng 5, tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam số 79 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội., Quận Hoàn Kiếm

Nhân viên kinh doanh

Xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai công tác tuyển dụng cho Team mình phụ trách (được đào tạo công tác nhân sự, tuyển dụng từ các Lead dày dặn kinh nghiệm, lâu năm trong nghề). Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động.

Phối hợp cùng các Lead giám sát, hỗ trợ nhân viên triển khai các mục tiêu kinh doanh cá nhân, góp phần hoàn thành mục tiêu của Team.

Làm việc trong văn phòng sang chảnh theo phong cách hiện đại, không gian mở, thiết kế trẻ trung, miễn phí trà, cafe, căng tin sang trọng, lò vi sóng, nước nóng, lạnh luôn sẵn sàng phục vụ..

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ 25 -> 55 tuổi.

Tốt nghiệp: từ Cao đẳng trở lên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Ứng viên đã có kinh nghiệm, đặc biệt đã làm công tác tuyển dụng trong các ngành: giáo dục, y tế, kế toán, hành chính nhân sự, bất động sản, du lịch, ngân hàng, tài chính, tư vấn, chăm sóc khách hàng…mong muốn được phát triển sự nghiệp lâu dài, ổn định với lĩnh vực tuyển dụng, xây dựng hệ thống trong doanh nghiệp đứng đầu ngành Bảo hiểm Việt Nam.

Ưu tiên các Ứng viên có mối quan hệ với nhiều nguồn nhân sự. Nếu có sự đồng hành sẵn sàng từ 1 -> 3 nhân sự đi cùng mình là một lợi thế.

Có định hướng gắn bó lâu dài, ổn định với môi trường chuyên nghiệp của một doanh nghiệp có sản phẩm đa dạng, uy tín đứng đầu ngành Bảo hiểm Việt Nam.

Quyền Lợi

Thu nhập hàng tháng Min từ 11 triệu - thu nhập không giới hạn (theo năng lực bản thân) vì được hưởng từ 4 nguồn: trợ cấp hoạt động, trợ cấp doanh số, trợ cấp quản lý, Constest thi đua CQL…Ngoài ra, chưa tính thưởng: Quý, Năm.

Được các Lead dày dặn kinh nghiệm thực chiến đào tạo, hỗ trợ hàng ngày, cầm tay chỉ việc. Thường xuyên được tham gia các khóa huấn luyện CQL của Tổng công ty Bảo Việt. Nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân nhanh chóng trong môi trường chuyên nghiệp, văn minh.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch sau 6 tháng.

Được sử dụng thẻ chăm sóc sức khỏe của Bảo Việt tổng quyền lợi 200 -> 300 triệu nội trú, ngoại trú, nha khoa với hệ thống bệnh viện Quốc tế, bệnh viện công khắp cả nước. Trợ cấp đồng phục, công cụ làm việc, chế độ phúc lợi, hiếu hỷ theo quy định. 3 tháng/1 lần tham dự Team buiding của Công ty.

Chủ động thời gian, công việc của bản thân, lựa chọn phong cách sống mà mình muốn.

Có cơ hội bán hàng ở phân khúc Doanh nghiệp với thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng...

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: từ thứ 2 -> thứ 6, check in từ 9h00 và check out sau 11h sáng. Buổi chiều và thứ 7, chủ nhật linh hoạt.

Địa điểm: tầng 5, tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam số 79 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển

