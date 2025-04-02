Tuyển Nhân viên kinh doanh SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SARA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 122 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ, booking KOC/KOL theo KPI của công ty.
Lên kế hoạch thương lượng, deal giá với KOC/KOL.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả trên nền tảng TikTok.
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các phương án kinh doanh phù hợp.
Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh trên cả hai nền tảng.
Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, thời trang...
Am hiểu thị trường thời trang, có kinh nghiệm quản lý kênh bán hàng Tiktok và Shopee là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.
Sử dụng thành thạo các công cụ và nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Shopee.
Tại SARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng + % doanh số (lương thử việc là 85% mức lương cơ bản, mức lương sẽ tăng càng nhiều phụ thuộc vào năng lực của bạn)
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thử thách
Khao khát KIẾM TIỀN, đạt hiệu quả trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SARA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
