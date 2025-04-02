Tuyển Nhân viên kinh doanh SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ, booking KOC/KOL theo KPI của công ty.

Lên kế hoạch thương lượng, deal giá với KOC/KOL.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả trên nền tảng TikTok.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các phương án kinh doanh phù hợp.

Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh trên cả hai nền tảng.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, thời trang...

Am hiểu thị trường thời trang, có kinh nghiệm quản lý kênh bán hàng Tiktok và Shopee là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.

Sử dụng thành thạo các công cụ và nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Shopee.

Tại SARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng + % doanh số (lương thử việc là 85% mức lương cơ bản, mức lương sẽ tăng càng nhiều phụ thuộc vào năng lực của bạn)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thử thách

Khao khát KIẾM TIỀN, đạt hiệu quả trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SARA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.