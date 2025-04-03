Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mediastep Software Inc
- Hồ Chí Minh:
- 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Tầng 11, Parkson Vĩnh Trung Plaza, 255
- 257 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Tầng 4
- toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có Laptop để làm việc
Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí
Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc
