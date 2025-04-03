Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mediastep Software Inc
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Mediastep Software Inc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mediastep Software Inc

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Tầng 11, Parkson Vĩnh Trung Plaza, 255

- 257 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tầng 4

- toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,...
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có Laptop để làm việc

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo cấp bậc. Thu nhập bình quân từ 10 triệu - 30 triệu (bao gồm LCB, hoa hồng, thưởng) - ko chặn trần thu nhập
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí
Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mediastep Software Inc

Mediastep Software Inc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12, Toà nhà VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

