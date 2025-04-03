Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Sản xuất Inox Trung Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng tiềm năng là bệnh viện, trường học, bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp có nhu cầu sử dụng thiết bị inox như bếp công nghiệp, nồi cháo, nồi phở, nội thất tủ bếp inox…

bệnh viện, trường học, bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp

bếp công nghiệp, nồi cháo, nồi phở, nội thất tủ bếp inox

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, mở rộng tập khách hàng mới.

Tư vấn sản phẩm phù hợp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình báo giá, đặt hàng và chăm sóc sau bán hàng.

Kết hợp với các bộ phận khác để đảm bảo đơn hàng được giao đúng tiến độ.

Không áp lực doanh số, chỉ cần bạn có đam mê kinh doanh, yêu nghề, mong muốn phát triển lâu dài.

đam mê kinh doanh, yêu nghề, mong muốn phát triển lâu dài.