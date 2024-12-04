Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Tầng 2 Khách sạn Bắc Giang, Số 8 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Tuyển Dụng nhân sự cho dự án Dự án Luxora và Dự án Bavella Green Park
Dự án Luxora
Dự án Bavella Green Park
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phương tiện đi lại
- Chăm chỉ, ham học hỏi, đam mê kiếm tiền
- Có tinh thần cầu tiến
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ Marketing ( tìm kiếm khách hàng ) : từ 50% lên đến 100%
- Thanh toán toàn bộ hoa hồng và thưởng nóng trong 24h sau khi khách ký HĐ thành công.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
