Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Tầng 2 Khách sạn Bắc Giang, Số 8 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tuyển Dụng nhân sự cho dự án Dự án Luxora và Dự án Bavella Green Park

Dự án Luxora

Dự án Bavella Green Park

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phương tiện đi lại

- Chăm chỉ, ham học hỏi, đam mê kiếm tiền

- Có tinh thần cầu tiến

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ Marketing ( tìm kiếm khách hàng ) : từ 50% lên đến 100%

- Thanh toán toàn bộ hoa hồng và thưởng nóng trong 24h sau khi khách ký HĐ thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin