Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

- Triển khai kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, các giải pháp VT-CNTT cho đối tượng khách hàng tổ chức doanh nghiệp.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng đối với tập khách hàng mục tiêu và chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu được giao.
- Duy trì, phát triển doanh thu trên tập khách hàng/đối tác bán hàng đã phát triển và phát triển doanh thu mới khách hàng tổ chức doanh nghiệp.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ cho khách hàng; phối hợp thực hiện chăm sóc sau bán hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Cập nhật và tổng hợp thông tin dữ liệu về khách hàng và hoạt động bán hàng (doanh thu, sản lượng, loại hình sản phẩm dịch vụ).

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên.
- Năng lực: Hiểu biết sản phẩm, dịch vụ lĩnh vự VT-CNTT của VNPT Cung cấp cho khách hàng, có kiến thức về thị trường và xu hướng phát triển của các dịch vụ viễn thông, kỹ Năng đàm phán, bán hàng, giao tiếp, thuyết phục.
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, quyết liệt và đeo bám;
-Tuổi: Từ 20- 35 tuổi
-

Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ 2 tháng đầu mức lương bao gồm lương cố định (khoảng 6-8 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực) và lương theo doanh số bán hàng;
- Từ tháng thứ 3 mức lương bao gồm lương theo mức độ hoàn thành công việc và lương theo doanh số bán hàng;
- Mức lương cạnh tranh, thu nhập cao lên tới 300 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào kết quả công việc hoàn thành công việc được giao, không áp dụng mức trần tiền lương;
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và các chế độ xã hội khác;
- Được tham gia các hoạt động công đoàn tại Trung tâm;
- Được bổ sung thù lao và thưởng theo quý, năm, các ngày lễ tết, ngày thành lập ngành;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chủ động trong công việc;
- Được tham gia các khóa đào tạo về các dịch vụ và kỹ năng bán hàng do TTKD VNPT-HN và đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức;
- Được trang bị đồng phục hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

