Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - 127A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo,Kiên Giang

Nhân viên kinh doanh

Đảm bảo hàng hoá tại cửa hàng phải đầy đủ: kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc...

Thuộc tất cả đơn giá và các mã hàng đang bán.

Nắm vững các kiến thức và thông tin về sản phẩm.

Thực hiện thành thạo và đủ 6 Bước bán hàng.

Thực hiện nhập hàng, kiểm hàng tồn, xuất bán, xuất trả, bảo quản hàng hóa, báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của TIV.

Tuân thủ việc trưng Bày hàng hoá theo qui định công ty. Luôn duy trì vật dụng trưng bày ở tình trạng tốt.

Vệ sinh cửa hàng, quầy kệ hằng ngày và luôn luôn duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ trong cửa hàng.

Tuân thủ các Nguyên tắc về Đạo đức, Bảo mật Thông tin, Nội quy làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Đạt chỉ tiêu doanh số (số lượng người mua, số miếng trung bình bán cho 1 khách hàng, trị giá trung bình trên 1 miếng bán được, tỉ trọng lượng khách mua trên lượng khách ghé cửa hàng)

Nắm vững kiến thức về sản phẩm

Đạt tiêu chuẩn về trưng bày hàng hóa

Thành thạo thực hiện 6 bước bán hàng

Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Được Hưởng

Tổng thu nhập: 6.500.000 - 8.000.000

Lương tháng 13

Phép năm, tham gia công đoàn, tham gia BHXH kể từ ngày gia nhập công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

