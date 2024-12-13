Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM
- Kiên Giang:
- 127A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo,Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Đảm bảo hàng hoá tại cửa hàng phải đầy đủ: kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc...
Thuộc tất cả đơn giá và các mã hàng đang bán.
Nắm vững các kiến thức và thông tin về sản phẩm.
Thực hiện thành thạo và đủ 6 Bước bán hàng.
Thực hiện nhập hàng, kiểm hàng tồn, xuất bán, xuất trả, bảo quản hàng hóa, báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của TIV.
Tuân thủ việc trưng Bày hàng hoá theo qui định công ty. Luôn duy trì vật dụng trưng bày ở tình trạng tốt.
Vệ sinh cửa hàng, quầy kệ hằng ngày và luôn luôn duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ trong cửa hàng.
Tuân thủ các Nguyên tắc về Đạo đức, Bảo mật Thông tin, Nội quy làm việc.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức về sản phẩm
Đạt tiêu chuẩn về trưng bày hàng hóa
Thành thạo thực hiện 6 bước bán hàng
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Phép năm, tham gia công đoàn, tham gia BHXH kể từ ngày gia nhập công ty
