Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- 127A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo,Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Đảm bảo hàng hoá tại cửa hàng phải đầy đủ: kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc...
Thuộc tất cả đơn giá và các mã hàng đang bán.
Nắm vững các kiến thức và thông tin về sản phẩm.
Thực hiện thành thạo và đủ 6 Bước bán hàng.
Thực hiện nhập hàng, kiểm hàng tồn, xuất bán, xuất trả, bảo quản hàng hóa, báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của TIV.
Tuân thủ việc trưng Bày hàng hoá theo qui định công ty. Luôn duy trì vật dụng trưng bày ở tình trạng tốt.
Vệ sinh cửa hàng, quầy kệ hằng ngày và luôn luôn duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ trong cửa hàng.
Tuân thủ các Nguyên tắc về Đạo đức, Bảo mật Thông tin, Nội quy làm việc.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đạt chỉ tiêu doanh số (số lượng người mua, số miếng trung bình bán cho 1 khách hàng, trị giá trung bình trên 1 miếng bán được, tỉ trọng lượng khách mua trên lượng khách ghé cửa hàng)
Nắm vững kiến thức về sản phẩm
Đạt tiêu chuẩn về trưng bày hàng hóa
Thành thạo thực hiện 6 bước bán hàng
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 6.500.000 - 8.000.000
Lương tháng 13
Phép năm, tham gia công đoàn, tham gia BHXH kể từ ngày gia nhập công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Zen Plaza 54 - 56 Nguyen Trai, Quan 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

