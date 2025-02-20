Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 114 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng và xử lý đơn hàng nhanh chóng kịp thời, đúng yêu cầu.

• Gửi chương trình bán hàng đã được duyệt cho các nhân viên kinh doanh.

• Cập nhật tình hình đơn hàng và thông tin đến nhân viên kinh doanh

• Theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng và kế hoạch giao nhận hàng. Xử lý các vấn đề phát sinh.

• Tổng hợp các yêu cầu hàng bán trả lại của kinh doanh gửi đến các bộ phận liên quan theo lưu đồ quy trình hàng bán trả lại.

• Thực hiện tổng hợp, theo dõi tiến độ thu hồi công nợ khách hàng để đốc thúc tiến độ với nhân viên kinh doanh.

• Theo dõi, tổng hợp số liệu KPIs và hoa hồng hàng tháng của kinh doanh.

• Quản lý danh sách khách hàng thuộc khu vực hoặc kênh bán hàng được giao phụ trách.

• Cập nhật danh sách mở mới hàng tháng.

• Hỗ trợ kinh doanh soạn thảo hợp đồng kinh tế với khách hàng.

• Thực hiện soạn thảo và lưu trữ các công văn, thông báo, hợp đồng theo yêu cầu của phòng kinh doanh.

• Tổng hợp ý kiến ý kiến của hệ thống khách hàng về dịch vụ của Công ty (về thái độ phục vụ của sale, chính sách, chương trình phát triển thị trường...).

• Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 22 - 35 tuổi.

• Tốt nghiệp ĐẠI HỌC trở lên

• Thành thạo office, Excel: làm được các hàm cơ bản như vlookup, sumifs, countifs, hàm lọc trùng, If

• Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ.

• Giọng nói lưu loát, dễ nghe, hòa đồng.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Địa chỉ làm việc: 114 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ làm việc

Thời gian làm việc: 10h đến 19h, nghỉ trưa 1 tiếng

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

