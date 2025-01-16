Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Tân Phạm Gia
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Thới An 15, Khu Phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Bán hàng tại cửa hàng và trực tuyến:
1.
Bán hàng tại cửa hàng và trực tuyến:
- Tư vấn, bán hàng trực tiếp cho khách tại cửa hàng.
- Quản lý và chăm sóc khách hàng trên các kênh trực tuyến (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử).
2. Tham gia và tổ chức livestream:
2.
Tham gia và tổ chức livestream:
- Tham gia các buổi livestream quảng bá sản phẩm, tương tác với khách hàng.
- Lên kịch bản, phối hợp với bộ phận truyền thông để thực hiện các buổi livestream hiệu quả.
3. Chăm sóc khách hàng:
3.
Chăm sóc khách hàng:
- Quản lý danh sách khách hàng, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ sau bán hàng.
- Xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
4. Đảm bảo trưng bày và quảng bá sản phẩm:
4.
Đảm bảo trưng bày và quảng bá sản phẩm:
- Hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo tiêu chuẩn thương hiệu.
- Đề xuất các ý tưởng khuyến mãi, chương trình bán hàng phù hợp với xu hướng thị trường.
5. Báo cáo và phân tích:
5.
Báo cáo và phân tích:
- Theo dõi, cập nhật dữ liệu doanh số và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
- Phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng tiêu dùng để đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thời trang.
- Nắm bắt hành vi mua sắm của khách hàng.
- Có kinh nghiệm livestream hoặc tương tác với khách hàng qua mạng xã hội là lợi thế.
- Trung thực; Chủ động.
- Năng động, tự tin, và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Hướng đến kết quả và không ngại thử thách.
- Tinh thần làm việc đội nhóm và khả năng phối hợp với các phòng ban khác.
- Năng động, sáng tạo, linh hoạt và chịu được áp lực doanh số.
- Ngoại hình: Gọn gàng, chuyên nghiệp, tự tin trước ống kính
- Giao tiếp tốt, tư vấn và thuyết phục khách hàng.
- Thành thạo các công cụ mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, phần mềm bán hàng.
- Kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và xử lý tình huống.

Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Phụ cấp) xứng đáng với năng lực, hiệu quả kinh doanh.
Thưởng doanh thu.
Thưởng lợi nhuận.
Thưởng tháng 13
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, cách giải quyết vấn đề và giao tiếp với khách hàng trong quá trình làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20A Đường TA15, Khu phố 6, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

