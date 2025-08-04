Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 469 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn trước khi nhập hay xuất kho.

- Kiểm tra hóa đơn nhập hàng từ nhà sản xuất, xử lý các công việc trong quyền hạn như vấn đề thiếu hụt nguyên vật liệu. Các công việc vượt quá quyền hạn sẽ cần báo lên cấp trên.

- Kiểm tra nhập/xuất hàng tồn kho.

- Nhập liệu chứng từ, số liệu hàng hóa theo hệ thống và kiểm tra.

- Cập nhật tình hình hàng hóa trong kho để lên kế hoạch cho việc nhập/xuất hàng hóa và trình kế toán trưởng xem xét.

- Kiểm tra tính hợp lý của một số công việc của thủ kho như ghi chép, sắp xếp hàng hóa.

- Phối hợp cùng thủ kho kiểm kê hàng hóa trong kho, xử lý hàng hóa bị hư hỏng/hết hạn sử dụng.

- Lập biên bản kiểm kê và đề xuất xử lý nếu thấy có sự chênh lệch giữa thực tế và sổ sách để nộp phòng kế toán và chờ xử lý.

- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

- Đối chiếu với số liệu nhập/xuất của thủ kho và kế toán.

- Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Kiểm kê đếm số lượng hàng nhập/xuất kho với thủ kho, bên giao và bên nhận.

- Kiểm kê hàng hóa theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch.

- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán.

- Kinh nghiệm 01 năm trở lên tại vị trí tương đương.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Sử dụng được các phần mềm kế toán: KiotViet, FAST, …

- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Nhiệt huyết, trung thực, cẩn thận, bảo mật, tinh thần trách nhiệm cao.

- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ sau khi thử việc

- Đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng,…. theo quy định Công ty

- 12 ngày phép năm theo quy định Công ty

- Làm việc trên máy tính Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

