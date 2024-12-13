Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Một Giải Pháp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh trên kênh phân phối bằng công nghệ và thương mại điện tử.

Quản lý khuyến mãi để tối ưu doanh thu và hiệu quả chi phí.

Báo cáo thường xuyên hiệu xuất bán hàng kênh phân phối bằng công nghệ và thương mại điện tử cho Leader/Manager.

Thống kê đối soát số liệu thực tế giữa các kênh và kệ hàng.

Đánh giá, tìm ra các cải tiến để cải thiện và tối ưu hóa quy trình vận hành, cải tiến công nghệ giúp vận hành chanh chóng hơn, đảm bảo được chất lượng… khi quy mô kinh doanh liên tục tăng lên và giúp công ty có được lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghệ số.

Lập báo cáo tổng kết mỗi ngày theo from mẫu từ Công ty ban hành.

Các công việc khác Trưởng bộ phận phân công.

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Thương mại điện tử/Công nghệ thông tin hoặc các ngành nghề liên quan.

Tư duy toán học, tư duy phân tích mạnh và nhạy bén về các vấn đề liên quan tới quy trình vận hành.

Có khả năng tự học và cải tiến liên tục, có thể thích nghi trong môi trường thay đổi nhanh và sẵn sàng làm việc dưới áp lực.

Kinh ngiêm: 1-2 năm

Teamwork, nhiệt huyết trong công việc và không ngại học hỏi, đổi mới.

Đảm bảo tính bảo mật theo tính chất công việc.

Thu nhập thoả thuận (13-15 triệu). Thỏa thuận theo năng lực phỏng vấn.

Có cơ hội được đào tạo, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác đầy đủ theo luật lao động hiện hành.

Thưởng các ngày Lễ, Tết,...theo chính sách công ty & Quy định nhà nước

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Địa điểm: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Giờ hành chính: T2 đến T6: 8h00 - 17h00; T7: 8h00 – 12h

