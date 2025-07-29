Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giám sát lắp đặt & vận hành thiết bị: Theo dõi quá trình lắp đặt máy móc tại sự kiện, nghiệm thu khi hoàn tất và trực tiếp vận hành các thiết bị (âm thanh, ánh sáng, màn hình, mạng, v.v.) trong suốt sự kiện.
Tìm kiếm & đặt hàng thiết bị: Tìm kiếm nhà cung cấp, đặt mua các trang thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu từng sự kiện, đảm bảo thiết bị đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bảo quản & vận chuyển trang thiết bị: Bảo quản tốt các trang thiết bị của công ty; chuẩn bị và vận chuyển an toàn thiết bị đến địa điểm tổ chức và thu hồi về kho sau sự kiện.
Giám sát thi công & hậu cần: Giám sát việc thi công lắp đặt hạ tầng tại địa điểm (sân khấu, gian hàng, hệ thống điện...), phối hợp xử lý các công việc hậu cần để sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Hỗ trợ liên phòng ban: Hỗ trợ các bộ phận khác về mặt hậu cần như vận chuyển vật dụng, tài liệu; ký nhận giấy tờ, hồ sơ khi cần thiết, đảm bảo thông tin lưu chuyển thông suốt.
(Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết và tham gia lộ trình đào tạo rõ ràng từ đầu, có người hướng dẫn kèm cặp cho đến khi thành thạo các công việc trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học khối kỹ thuật (Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử, Viễn thông... hoặc các ngành liên quan).
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần đam mê kỹ thuật và sẵn sàng học hỏi (sẽ được đào tạo khi nhận việc).
Độ tuổi: 21 – 27 tuổi, phù hợp với ứng viên trẻ mới ra trường, năng động và nhiệt huyết. Chỉ tuyển Nam, không tuyển nữ
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo tiến độ dự án.
Có khả năng đi công tác hoặc làm việc ngoài giờ.

Tại Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7tr – 10tr tùy theo năng lực.
Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe.
Thưởng theo đầu sự kiện tham dự và phục vụ (sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn).
Làm việc với các nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị kỹ thuật, phòng họp.
Đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP1, Tầng 15, Đơn nguyên 2, Tòa nhà C1 Tập thể Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nộ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

