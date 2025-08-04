Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 168 Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện thanh toán chính xác, nhanh chóng cho khách hàng tại quầy.
Quản lý tiền mặt, máy POS và các công cụ thu ngân khác.
In hóa đơn, kiểm tra và bàn giao doanh thu cuối ca.
Phối hợp với các bộ phận PG để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh tại quầy thu ngân.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, tuổi từ 20 – 30
Có kinh nghiệm thu ngân là một lợi thế
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Biết sử dụng máy tính cơ bản, phần mềm bán hàng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng doanh thu ( mức lương khoảng 9-11tr )
Phụ cấp ăn ca, đồng phục
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH
