Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện thanh toán chính xác, nhanh chóng cho khách hàng tại quầy.

Quản lý tiền mặt, máy POS và các công cụ thu ngân khác.

In hóa đơn, kiểm tra và bàn giao doanh thu cuối ca.

Phối hợp với các bộ phận PG để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh tại quầy thu ngân.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, tuổi từ 20 – 30

Có kinh nghiệm thu ngân là một lợi thế

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Biết sử dụng máy tính cơ bản, phần mềm bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng doanh thu ( mức lương khoảng 9-11tr )

Phụ cấp ăn ca, đồng phục

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin