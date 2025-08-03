Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19 tòa ICON4

- Số 243A Đê La Thành, phường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận data khách hàng, kiểm tra thông tin khách hàng trên hệ thống của Tiktok Shop
Thực hiện cuộc gọi ra hỗ trợ Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo, trang trí gian hàng trên Tiktok Shop.
Cập nhật kết quả cuộc gọi lên hệ thống.
Hỗ trợ khách hàng thao tác trên hệ thống (nếu có yêu cầu).

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoặc liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Sử dụng thành thạo MS Office và các thiết bị văn phòng cơ bản.
Có tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và đồng đội cao.

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000VNĐ - 10.000.000VNĐ
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương thưởng
Thời gian training: 3 ngày hưởng lương
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ theo Luật lao động.
Được cấp đầy đủ thiết bị làm việc; môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

