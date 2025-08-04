Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1115/7C Huỳnh Tấn Phát, P Phú Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc nhập liệu, kiểm tra chứng từ, hóa đơn.
Theo dõi thu chi, đối chiếu sổ sách.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (nếu cần).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc mới tốt nghiệp.
Có tinh thần học hỏi, cẩn thận, trung thực.
Biết sử dụng Word, Excel.
Ưu tiên có thể đi thực tập full-time.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: xăng xe + ăn trưa + lương
Được đào tạo, cầm tay chỉ việc, thực hành thực tế.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
