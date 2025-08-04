Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1115/7C Huỳnh Tấn Phát, P Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc nhập liệu, kiểm tra chứng từ, hóa đơn.

Theo dõi thu chi, đối chiếu sổ sách.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (nếu cần).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc mới tốt nghiệp.

Có tinh thần học hỏi, cẩn thận, trung thực.

Biết sử dụng Word, Excel.

Ưu tiên có thể đi thực tập full-time.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: xăng xe + ăn trưa + lương

Được đào tạo, cầm tay chỉ việc, thực hành thực tế.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin