Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG (TP HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 130 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Nhân viên kinh doanh

Khảo sát thị trường tìm nhà phân phối hàng.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng trong hệ thống phân phối của phòng kinh doanh

Đảm bảo tất cả giấy tờ giao hàng đều được khách hàng kí nhận đầy đủ.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: Nam, Nữ tuổi từ 20 – 50, có xe máy.

Yêu cầu: Nam, Nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm

Trung thực, chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc

Thời gian thử việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 8.000.000 - 9.000.000 đồng trở lên + Ăn trưa + Thưởng chiết khấu.

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm sau khi ký HĐLĐ.

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Thăng tiến nội bộ đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài

Quà tặng dành cho ngày sinh nhật/ Lễ...

Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm. Được nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tháng.

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

