Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG (TP HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG (TP HÀ NỘI)
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 130 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Khảo sát thị trường tìm nhà phân phối hàng.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng trong hệ thống phân phối của phòng kinh doanh
Đảm bảo tất cả giấy tờ giao hàng đều được khách hàng kí nhận đầy đủ.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng phòng.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Nam, Nữ tuổi từ 20 – 50, có xe máy.
Trung thực, chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc
Thời gian thử việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG (TP HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 8.000.000 - 9.000.000 đồng trở lên + Ăn trưa + Thưởng chiết khấu.
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm sau khi ký HĐLĐ.
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.
Thăng tiến nội bộ đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài
Quà tặng dành cho ngày sinh nhật/ Lễ...
Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm. Được nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tháng.
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG (TP HÀ NỘI)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
