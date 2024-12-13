Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 30
- 32 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Bán hàng, trực điện thoại, tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng,
- Xử lý đơn hàng TMĐT, theo dõi hàng hóa xuất bán cho khách
- Hỗ trợ đăng bài trên các kênh TMĐT, website, Livestream bán hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp tốt - Thành thạo máy tính văn phòng.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Chịu khó, nhiệt tình , chịu được áp lực cao khi cần thiết
- Cẩn thận, tỉ mỉ
- Ưu tiên các bạn trẻ nhiệt huyết
- Có Sức Khoẻ Tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8 - 10 triệu + phụ cấp chuyên cần, phụ cấp cơm trưa + tiền tăng ca (nếu có),...
- Lễ tết nghỉ hưởng nguyên lương
- Xét tăng lương hằng tháng cho nhân viên có năng lực
- Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Du lịch hằng năm
- Tặng quà sinh nhật cho nhân viên hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
