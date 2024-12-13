Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 - 32 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

- Bán hàng, trực điện thoại, tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng,

- Xử lý đơn hàng TMĐT, theo dõi hàng hóa xuất bán cho khách

- Hỗ trợ đăng bài trên các kênh TMĐT, website, Livestream bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng giao tiếp tốt - Thành thạo máy tính văn phòng.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

- Chịu khó, nhiệt tình , chịu được áp lực cao khi cần thiết

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Ưu tiên các bạn trẻ nhiệt huyết

- Có Sức Khoẻ Tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 10 triệu + phụ cấp chuyên cần, phụ cấp cơm trưa + tiền tăng ca (nếu có),...

- Lễ tết nghỉ hưởng nguyên lương

- Xét tăng lương hằng tháng cho nhân viên có năng lực

- Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Du lịch hằng năm

- Tặng quà sinh nhật cho nhân viên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware

