Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ATZ Home & Skin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Chăm sóc, dọn dẹp và bày biện cho Showroom

• Đón tiếp khách hàng và tư vấn cho khách

• Quản lý và giữ an toàn cho hàng hóa

• Trả lời phản hồi và thắc mắc của khách hàng về những sản phẩm, dịch vụ trên các sàn TMDT và kênh Digital

• Tư vấn cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ nào là phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của họ và thuyết phục họ mua hàng.

• Hỗ trợ kiểm tra, đóng gói hàng trước khi giao cho bên vận chuyển (thông thường thì việc này không thuộc về quyền hạn của nhân viên bán hàng, nhưng bạn vẫn có thể hỗ trợ và thúc giục nhân viên kho để sản phẩm được chuyển đến tay khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể).

• Xác nhận việc nhận hàng của khách hàng và xin ý kiến đóng góp từ họ.

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.

• Tìm hiểu các chiến lược bán hàng mới, hiệu quả hơn.

• Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo dành cho khách hàng do công ty tổ chức.

• Báo cáo kết quả làm việc với cấp trên.

• Nếu đăng ký tham gia Livestream giới thiệu sản phẩm và chương trình ưu đãi của công ty hàng ngày sẽ nhận thêm đầu lương công việc livestream

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Trung thực, chăm chỉ, sạch sẽ và nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt

Độ tuổi từ 18 - 30

Nếu có kỹ năng livestream, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH ATZ Home & Skin Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc theo ca

- Cơ hội huấn luyện: Cơ hội tăng lương và thăng tiến trong công việc theo năng lực.

- Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

- Thưởng thêm doanh số công ty, thưởng nổ lực cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ATZ Home & Skin

