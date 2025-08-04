Tuyển Kế toán tổng hợp VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA CẨM THÀNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 871 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ.

Lập các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

Cập nhật, quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Tham gia công tác kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, SAP,...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA CẨM THÀNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA CẨM THÀNH LONG AN

