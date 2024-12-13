Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kênh bán hàng: lên kế hoạch bán hàng vào nhà hàng, khách sạn, các quán ăn, chuỗi nhà hàng...

- Các sản phẩm: mayonnaise, các lại nước chấm, nước xốt...

- Đi thị trường, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới

- Thực hiện các menu mới giới thiệu đến khách hàng để tăng doanh thu bán hàng

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

- Có khả năng đàm phán, giải quyết khiếu nại từ khách hàng.

- Chịu khó, nhanh nhẹn vì thời gian chủ yếu đi bán hàng, gặp khách hàng ở ngoài thị trường .

- Hiện team sale Horeca có 4 người

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 22-30 tuổi, Tốt nghiệp ĐH các ngành: QTKD, Kinh tế, công nghệ thực phẩm...

- Có kinh nghiệm bán hàng Kênh Sales Horeca từ 6 tháng - 1 năm trở lên.

- Yêu thích công việc bán hàng và có tố chất của người bán hàng

- Chấp nhận fresher có kinh nghiệm partime tại cửa hàng tiện lợi/ nhà hàng khách sạn

- Chịu khó, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và chịu được áp lực công việc. Công việc bán hàng thường xuyên gặp khách hàng ở ngoài thị trường.

- Có khả năng đàm phán thuyết phục chốt đơn hàng.

- Có phương tiện di chuyển riêng.

- Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp khá

Tại Worklink Vietnam- VGC Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 15 triệu. Không áp KPI

- 1 năm thưởng 2 lần (từ 1 – 2 tháng lương)

- Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định nhà nước, ngoài ra công ty còn mua thêm các loại BH khác cho nhân viên như: BH tai nạn 24h, BH công tác

- Các ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

- Các trợ cấp và quyền lợi khác của công ty: Du lịch hằng năm, quà tặng sinh nhật, lương tháng 13, thưởng cuối năm tài chính, giao lưu team hằng quý, tất niên, …

- Làm việc trong môi trường, văn hóa Nhật Bản

- Có hỗ trợ công tác phí 300k/ngày

Thường xuyên có các khóa đào tạo kĩ năng mềm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worklink Vietnam- VGC Group

