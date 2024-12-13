Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Worklink Vietnam- VGC Group
- Hồ Chí Minh:
- Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kênh bán hàng: lên kế hoạch bán hàng vào nhà hàng, khách sạn, các quán ăn, chuỗi nhà hàng...
- Các sản phẩm: mayonnaise, các lại nước chấm, nước xốt...
- Đi thị trường, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới
- Thực hiện các menu mới giới thiệu đến khách hàng để tăng doanh thu bán hàng
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
- Có khả năng đàm phán, giải quyết khiếu nại từ khách hàng.
- Chịu khó, nhanh nhẹn vì thời gian chủ yếu đi bán hàng, gặp khách hàng ở ngoài thị trường .
- Hiện team sale Horeca có 4 người
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bán hàng Kênh Sales Horeca từ 6 tháng - 1 năm trở lên.
- Yêu thích công việc bán hàng và có tố chất của người bán hàng
- Chấp nhận fresher có kinh nghiệm partime tại cửa hàng tiện lợi/ nhà hàng khách sạn
- Chịu khó, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và chịu được áp lực công việc. Công việc bán hàng thường xuyên gặp khách hàng ở ngoài thị trường.
- Có khả năng đàm phán thuyết phục chốt đơn hàng.
- Có phương tiện di chuyển riêng.
- Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp khá
Tại Worklink Vietnam- VGC Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức l
ương
: 10 – 15 triệu. Không áp KPI
- 1 năm thưởng 2 lần (từ 1 – 2 tháng lương)
- Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định nhà nước, ngoài ra công ty còn mua thêm các loại BH khác cho nhân viên như: BH tai nạn 24h, BH công tác
- Các ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước
- Các trợ cấp và quyền lợi khác của công ty: Du lịch hằng năm, quà tặng sinh nhật, lương tháng 13, thưởng cuối năm tài chính, giao lưu team hằng quý, tất niên, …
- Làm việc trong môi trường, văn hóa Nhật Bản
- Có hỗ trợ công tác phí 300k/ngày
Thường xuyên có các khóa đào tạo kĩ năng mềm cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worklink Vietnam- VGC Group
